İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarının 200 binin üzerine çıktığı İngiltere'de hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor.
Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarının 200 binin üzerine çıktığı İngiltere'de hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirmişti.