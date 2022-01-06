İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor - Haberler
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İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarının 200 binin üzerine çıktığı İngiltere'de hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor.

Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarının 200 binin üzerine çıktığı İngiltere'de hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirmişti.

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

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