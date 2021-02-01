İngiltere'de, Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türü 105 kişide görüldü
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İngiltere'de, Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türü 105 kişide görüldü

01.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:58
İngiltere'de, Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türü 105 kişide görüldü

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki vaka sayıları ve Kovid-19 aşılama programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede son 1 haftada 931 bin 204 kişiye Kovid-19 aşısının yapıldığını ve aşının birinci dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 200 bini aştığını kaydeden Hancock, öncelikli grupta yer alanların tamamını 15 Şubat'a kadar aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Hancock, Fransız ilaç firması Valneva'dan bugün 40 milyon doz daha Kovid-19 aşısı sipariş ettikleri, bununla İngiltere'nin sipariş ettiği aşı miktarının 400 milyon dozun üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.

Ülkede 105 kişide Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne rastlandığını ve bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını kaydeden Hancock, bu yeni türe rastlanan bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını vurguladı.

Hancock, Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca ve Moderna Kovid-19 aşılarının Güney Afrika kaynaklı yeni türüne karşı etkili olduğunu vurguladı.

AB ile Kovid-19 aşısının tedarikine yönelik yaşanan sorunların çözümünde geçen hafta sonu "yapıcı ilerleme" sağladıklarını ifade eden Hancock, tüm dünyanın aşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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