İngiltere'de, "Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü" tespit edildi
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İngiltere'de, "Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü" tespit edildi

23.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:44
İngiltere'de,

İngiltere'de, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor." dedi.

Vakaların Güney Afrika'dan gelen 2 kişide tespit edildiğini söyleyen Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Hancock, son 2 haftada Güney Afrika'da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin "derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini" vurguladı.

Bu türün adı "501.V2"

"501.V2" olarak adlandırılan ve Güney Afrika'da görülen bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.

Geçen hafta da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türü bulduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti.

Türkiye, 20 Aralık'ta İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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