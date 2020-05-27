İngiltere'de Kovid-19 takip sistemi yarın devreye girecek
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İngiltere'de Kovid-19 takip sistemi yarın devreye girecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını bildirdi.

İngiltere'de Kovid-19 takip sistemi yarın devreye girecek
27.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:51

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını bildirdi.

Düzenlediği basın toplantısında Hancock, salgınla mücadelenin yeni aşamasının en önemli ayağını oluşturacağını belirttiği temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye gireceğini söyledi.

Sistem kapsamında Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle aynı evi paylaşan veya 2 metreden yakın bir mesafede 15 dakikadan fazla kalanlarla irtibat kurulacağını ve bunlardan kendilerini 14 gün süreyle eve kapatmalarının isteneceğini kaydetti.

Eve kapanmayla ilgili olarak bu aşamada bir yaptırım olmayacağını belirten Hancock, uygulamada aksamalar olması durumunda yaptırımların da gündeme geleceğini vurguladı.

Hancock, alınan kararla Kovid-19 semptomları gösteren herkesin artık yaş sınırı olmaksızın test yaptırabileceğini de kaydetti.

Hancock, temaslı takip sisteminin işlemesine bağlı olarak gelecek haftalardan itibaren genel sokağa çıkma kısıtlamalarının yerine, mahalli ve bireysel sokağa çıkma kısıtlamalarına gidileceği bilgisini verdi.

Haziranda iki aşamalı gevşeme

İngiltere'de salgınla mücadeleye dönük kısıtlamaların esnetilmesi kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ilkokulların ilk ve son sınıfları yeniden açılacak. Ayrıca açık hava pazarlarının faaliyetine izin verilecek.

Ülkede 15 Haziran'dan itibaren perakende dükkanlarının da sosyal mesafe ve hijyen şatlarını yerine getirmek koşuluyla açılması bekleniyor.

Öte yandan ülkeye yurt dışından geleceklere yönelik, 8 Haziran'dan itibaren 14 günlük karantina uygulamasına gidilecek.

İngiliz hükümeti temaslı takip sisteminde görev yapması için 25 bin kişiyi işe almıştı.

İlk gevşeme adımı mayısta atıldı

Ülkede 23 Mart'ta başlayan kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamalarında mayıs ayı başında kısmi gevşemeye gidilmiş, bu kapsamda halkın ev dışına çıkışındaki sayı ve süre limiti kaldırılmış, başta inşaat ve imalat olmak üzere bazı sektörlerde çalışanların iş başı yapmasına izin verilmişti.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında mart sonundan itibaren marketler ve eczaneler dışındaki tüm iş yerleri kapatılmış, halkın da sadece biri temel ihtiyaç maddelerini satın almak, diğeri egzersiz amaçlı olmak üzere günde iki kez evden çıkmasına izin verilmişti.

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri bugün 412 artışla 37 bin 460'a çıkmıştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 13 artarak 267 bin 240'a ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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