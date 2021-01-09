İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı
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İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

09.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:58
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

Hastaneler daha fazla baskı altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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