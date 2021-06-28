İngiltere'de Kovid-19 önlemlerinin 19 Temmuz'da tamamen kaldırılması planlanıyor
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İngiltere'de Kovid-19 önlemlerinin 19 Temmuz'da tamamen kaldırılması planlanıyor

İngiltere'de Kovid-19 önlemlerinin 19 Temmuz'da tamamen kaldırılması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini belirtti.

Eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından 26 Haziran'da istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yerine dün göreve gelen Javid, sağlık bakanı olarak ilk kez katıldığı Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Javid, hiçbir hükümetin kısıtlamayı düşünmeyeceği özgürlükleri geri getirmeyi amaçladıklarını, görevi boyunca ekonomik ve kültürel hayatın normale dönmesine yardımcı olmayı istediğini, aynı zamanda Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS) koruyacaklarını söyledi.

Kovid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Javid, bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun üçte ikisine ikişer doz aşı yapılacağını kaydetti.

Javid, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi.

Ülkede uygulanan Kovid-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Javid, 8 Aralık'ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de Kovid-19'a yakalanmasının önlendiğini belirtti.

Fotoğraflar istifa ettirmişti

???????The Sun gazetesi, 25 Haziran'da evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Hancock, görüntülerin ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığı itirafını itiraf etmiş ve istifa etmişti. Bunun üzerine dün eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Javid göreve getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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