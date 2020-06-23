İngiltere'de Kovid-19 önlemleri, 4 Temmuz'da büyük oranda kaldırılacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Johnson, Avam Kamarasına, Kovid-19 önlemlerindeki yeni değişliklerle ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 oranının haziranda düştüğünü ve her gün yüzde 2-4 arasında bir azalma görüldüğünü kaydeden Johnson, hükümetin "şu anda hastanelerin kapasitesini aşacak ikinci bir Kovid-19 riski olduğuna inanmadığını" söyledi.

Johnson, gevşeme adımları kapsamında 2 metrelik sosyal mesafe kuralında değişikliğe gidildiğini bildirerek, 2 metrenin sağlanamadığı durumlarda bazı kurallara uyulması koşuluyla 1 metrelik sosyal mesafe uygulanabileceğini ifade etti.

Başbakan Johnson, bu tedbirleri ise toplu ulaşım araçlarında maske takılması, el yıkama, iş yerlerinde plastik koruyucular kullanılması ve açık havada bulunma olarak sıraladı.

Ekonomi yeniden açılıyor

4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi.

Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Başbakan Johnson, ibadet yerlerinin yeniden kapılarını açabileceğini ve düğünlere de en fazla 30 kişiye kadar izin verileceğini bildirdi.

Ancak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonlarının kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Johnson, hükümetin orkestra konserleri ve tiyatro oyunlarının da mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlamak için sanat camiasıyla çalışacağını aktardı.

"Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza geri dönüyor"

Johnson, diğer ülkelerde görüldüğü üzere salgının yeniden artabileceği uyarısında bulunarak, böyle bir durumda hükümetin gerekirse ülke çapında kısıtlama uygulamaktan tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Halkı, "ellerini yıkamaya ve mümkün olduğunca diğer kişilerden 2 metre uzakta durmaya" çağıran Johnson, "Bugün, uzun ulusal kış uykumuzun sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza ve evlerimize geri dönüyor." dedi.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19'dan 42 bin 600'den fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA