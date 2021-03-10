İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti

10.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:58
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 190 artarak 124 bin 987'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 190 artarak 124 bin 987'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 926 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 234 bin 924'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 190 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 987'ye yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 809 bin 829'a ulaştı, bunlardan 1 milyon 254 bin 353'üne ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 9 bin 435 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 1293'ü yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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