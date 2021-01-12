İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi öldü
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi öldü

12.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:44
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 bin 533 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e yükseldi. Ülkede 1243 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 83 bin 203'e çıktı.

Bir günde 536 bin 947 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 58 milyon 297 bin 536 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 35 bin 75 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 363'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 45 bin kişiye para cezası kesildi

Öte yandan, İçişleri Bakanı Priti Patel, Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 önlemlerine uymayan 45 bin kişiye para cezası verildiğini söyledi.

Patel, salgınla mücadelede kritik bir aşamada olduklarını ve polisin Kovid-19 önlemlerinin açıkça ihlal edildiği durumlarda para cezası vermek için artık daha hızlı hareket ettiğini aktardı.

5 Ocak'ta ulusal karantinaya gidilmişti

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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