İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü

28.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:22
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 680 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.

Son 24 saatte 1239 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 103 bin 126'ya yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 447 bin 199'a ulaştı, bunlardan 476 bin 298'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 931 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 937'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 21:24:37. #1.16#
title