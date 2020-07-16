İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA