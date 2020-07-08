İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517'ye yükseldi.
08.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:23
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517'ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Kaynak: AA