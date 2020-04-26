İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
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İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da en fazla can kaybının kayda geçtiği ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, bilanço giderek ağırlaşıyor. Ülkede, 26 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

26.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:17
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 319'dan 20 bin 732'ye, vaka sayısı da 4 bin 463 artarak 152 bin 840'a çıktı.

Gün içinde 29 bin 58 test yapılırken, toplam test sayısı 669 bin 850 oldu. Günlük ölümde 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 596, 449, 823, 759, 616, 684 ve 813 olarak kayıtlara geçti.

Hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Huzurevleri işletmecileri, geçen hafta yaptıkları açıklamada, bu yerlerde 7 bin 500 kişinin ölmüş olabileceğini söylerken, Financial Times gazetesinin 22 Nisan tarihli analizi, gerçek sayının ihtiyatlı bir tahminle "41 bin 102" olduğunu gösteriyor.

Bu arada Bakan Eustice, Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın yarın işbaşı yapacağını da açıklarken, önlemlerin vaktinden önce kaldırılmasının tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

BAŞBAKAN JOHNSON 12 NİSAN'DA TABURCU EDİLMİŞTİ

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı. Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi

Kaynak: AA

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