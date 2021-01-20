İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları son bir aydır artıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle can kayıplarında son bir aydır sürekli bir yükseliş yaşanıyor.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle can kayıplarında son bir aydır sürekli bir yükseliş yaşanıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Toplam ölüm sayısı 91 bin 470'e çıkarken özellikle son bir aydaki ölümler karanlık bir tablo sunuyor.

Ülkede 19 Aralık 2020'de 534 olan ve 21 Aralık 2020'de 215'e düşen virüse bağlı günlük ölüm sayıları, o tarihten sonra sürekli artış gösterdi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk olarak 6 Ocak'ta 1000'i geçerken, sonraki günlerde ise ülkede 3 kez salgındaki en yüksek can kayıpları kaydedildi.

Son bir haftada, sırayla 1564, 1248, 1280, 1295, 671, 599 ve 1610 can kaybı gerçekleşti.

Ülke, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Vakaların düşmesi umut veriyor

Buna karşın vakalarda ise özellikle son bir hafta düşüş görülmeye başlandı.

19 Aralık 2020'de 27 bin 52 olan günlük vaka sayısı, 8 Ocak'ta 68 bin 53'e çıktı. 5 Ocak'ta ilan edilen karantinanın da etkisiyle yavaş yavaş düşüş göstermeye başlayan vaka sayısı en son 33 bin 355 oldu. Bu durumun, hastaneye kabuller ve can kayıpları üzerinde de olumlu bir etkisi olması bekleniyor.

İngiliz yetkililer, vakalar ve buna bağlı olarak can kayıplarındaki artışlarda virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir tipinin etkili olduğunu belirtiyor.

Ülkede bugüne kadar toplam 3 milyon 466 bin 849 Kovid-19 vakası görüldü.

Her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor

Virüsün hızlı bir şekilde yayılması, hastaneleri de zorluyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, 17 Ocak'ta Sky News'e yaptığı açıklamada, ülkede hastanelerin ve sağlık çalışanlarının "aşırı baskı" altında olduğunu belirtti.

Noel'den itibaren ülke genelindeki yatan hasta sayısında 15 bin artış görüldüğünü aktaran Stevens, bu sayının 30 büyük hastanedeki yatakların tamamını doldurmaya eşdeğer olduğunu söyledi.

Stevens, İngiltere'de her 30 saniyede bir hastanın Kovid-19 nedeniyle hastanelere kabulünün yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de Kovid-19 nedeniyle 37 bin 946 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 916'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Aşı yapılanların sayısı 4 milyon 250 bini geçti

Londra'da acil durum ilan edilirken, Ulusal İstatistik Ofisinin antikor araştırmasına göre ülkede nüfusun en az yüzde 10'u Kovid-19'u atlattı.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan başkent Londra'da ise bu oran yüzde 16 oldu.

Öte yandan tüm umutlar aşılara bağlanmış durumda. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 266 bin 577'ye ulaştı. Günlük 2 milyon aşı yapmayı planlayan hükümet, 24 saat hizmet verecek aşı merkezleri açmayı da değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı