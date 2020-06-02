İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 39 bin 369'a yükseldi
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İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 39 bin 369'a yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artarak 39 bin 369'a çıktı.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 39 bin 369'a yükseldi
02.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:49

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artarak 39 bin 369'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.

ABD'den sonra ikinci sırada

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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