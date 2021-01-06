İngiltere'de Kovid-19 hastası kadın oksijen maskesini çıkararak kızlarıyla vedalaştı
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İngiltere'de Kovid-19 hastası kadın oksijen maskesini çıkararak kızlarıyla vedalaştı

06.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:31
İngiltere'de Kovid-19 hastası kadın oksijen maskesini çıkararak kızlarıyla vedalaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölmek üzere olan yaşlı kadın kızlarıyla konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardıktan hemen sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölmek üzere olan yaşlı kadın kızlarıyla konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardıktan hemen sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında üst seviyeye çıkan İngiltere'de hastanede yaşanan dram ülkeye damga vurdu.Leicestershire bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Anabel Sharma (49), koronavirüs nedeniyle aynı gün hastaneye yatırıldığı ve kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 76 yaşındaki annesi Maria Rico ile yoğun bakım odasında el ele tutuştukları son anlarını paylaştı.

SON SÖZÜ "YIKILMA, ÖLMEYE HAZIRIM"

Anabel Sharma, "Annem konuşmaya çalışıyordu. Tek duyabildiğim 'yakılma' ve 'ölmeye hazırım' sözleriydi. Ben ağlıyordum, oysa annem o kadar cesurdu ki" diye konuştu. Yaşlı kadın ayrıca Anabel ve odaya koruyucu giysilerle girmesine izin verilen kız kardeşi Susana ile konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardı. Rico, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Annesini Kovid-19'a kurban veren Sharma, insanları, kurallara uymamaları dahilinde sevdikleri birini kaybedebilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Kızı Sharma ve onun ailesiyle aynı evde yaşayan Rico'nun, torunlarından birinin koronavirüs kapmasıyla Covid-19'a yakalandığı belirtildi. Sharma ve annesi Rico'nun aynı gün kentteki hastaneye yatırıldığı belirtildi. 

 


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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