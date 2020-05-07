İngiltere'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisi denemeleri başladı
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İngiltere'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisi denemeleri başladı

İngiltere'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisi denemeleri başladı
07.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen ve Türkiye'de bir aydır uygulanan immün plazma tedavisi, İngiltere'de denenmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen ve Türkiye'de bir aydır uygulanan immün plazma tedavisi, İngiltere'de denenmeye başlandı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kan ve Nakil Biriminden yapılan açıklamaya göre, eski hastalardan alınan toplam 14 ünite plazma, 3 hastaneye dağıtıldı.

Daha önce enfekte olmuş bir kişiden alınan antikorların başka bir hastaya aktarıldığı yöntemde ilk denemeler böylece başladı.

Denemelerin olumlu sonuçlanması halinde geniş çaplı kullanım planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NHS Kan ve Nakil Birimi Tıbbi Direktörü Gail Miflin, "Denemede hastaların, bağışçılarımızın gösterdiği cömertlik sayesinde immün plazma almaları bizi çok mutlu etti." dedi.

Yöntemin etkisini görmek için klinik bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Miflin, daha fazla kişinin plazma bağışı yapması durumunda uygulamaya katılan hastanelerin sayısın artmasının beklendiğini ve bu aşamada 400 bağış aldıklarını belirtti.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 76 kişi hayatını kaybederken, 201 binden fazla da vaka bulunuyor.

Türkiye'de plazma tedavisi 6 Nisan'da başladı

Plazma tedavisine Türkiye'de ilk olarak 6 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlanmıştı.

Başarı elde edilmesinin ardından değişik illerdeki üniversite araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde de bu tedaviye geçilmişti. İyileşen birçok Kovid-19 hastası da plazma bağışında bulunmuştu.

Yöntem, daha önce başka ülkelerde de kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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