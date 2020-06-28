İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
28.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:34

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden 36 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 43 bin 550'ye çıktı.

Vaka sayısı da 901 artarak 311 bin 151'e ulaştı. Son 24 saatte 127 bin 709 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 195 bin 132 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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