İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye çıktı
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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 171 artarak 42 bin 927'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye çıktı
23.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:41

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 171 artarak 42 bin 927'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 927'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 874 artarak 306 bin 210'a ulaştı. Son 24 saatte 237 bin 142 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 309 bin 929 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamayla da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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