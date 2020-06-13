İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye yükseldi İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 181 artarak 41 bin 662'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 181 artarak 41 bin 662'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ülkede ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1425 artarak 294 bin 375'e ulaştı.

Son 24 saatte 188 bin 794 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 624 bin 676'ya yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA