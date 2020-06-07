İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 40 bin 542'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1326 artarak 286 bin 194'e ulaştı.

Son 24 saatte 142 bin 123 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 581 bin 73 oldu.

İngiltere'de ilk kez günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA