İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 465'e çıktı
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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 465'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artarak 40 bin 465'e yükseldi.

06.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:27

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artarak 40 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 40 bin 465'e çıktı. Vaka sayısı ise 1557 artarak 284 bin 868'e ulaştı.

Son 24 saatte 218 bin 187 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 438 bin 712'ye yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 465'e çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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