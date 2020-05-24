İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bin 793'e yükseldi İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e çıktı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e çıktı.

Başbakan Boris Johnson'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 118 artışla 36 bin 793 oldu.

Vaka sayısı da 2 bin 409 artışla 259 bin 559'a çıkarken son 24 saatte yapılan 110 bin 401 testle toplam test sayısı 3 milyon 458 bin 905'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

Johnson'ın danışmanının karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları

Bu arada Johnson, Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin evine giden başdanışmanı Dominic Cummings'in kuralları ihlal etmediğini savundu.

Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirten Johnson, başdanışmanının sorumlu davrandığını savunarak, görevden alma çağrılarını reddetti.

İstifası veya görevden alınması istenmişti

Mart ayı sonunda Kovid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra'yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Muhalefet partileri, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekle suçladığı Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evden çıkması, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat yapmaları ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

Kaynak: AA