İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

26.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:58
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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