İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 35 milyonu aştı
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İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 35 milyonu aştı

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 35 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 35 milyon 69 bin 641'e ulaştığı, 16 milyon 764 bin 720 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 35 milyon 69 bin 641'e ulaştığı, 16 milyon 764 bin 720 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020-7 Mayıs tarihleri arasında yetişkin nüfusun 3'te 2'sine Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesinin belirlediği öncelikliler listesinde yer alanların tümünün aşılanmasının 15 Nisan'da tamamlandığının belirtildiği açıklamada, temmuzun sonuna kadar 18 yaşın üstündeki nüfusun tamamına Kovid-19 aşısının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 35 milyon 69 bin 641'e ulaştığı, 16 milyon 764 bin 720 kişiye ikinci doz aşının uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşıların salgının yayılmasını ve salgın kaynaklı ölümleri engellemeye yardımcı olduğunu, ülkede vaka ve ölüm sayılarının salgının başından bu yana en düşük seviyelere gerilediğini kaydetti.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 127 bin 598'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 490 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 431 bin 43'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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