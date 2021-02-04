İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı
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İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

04.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:40
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 10 milyon 490 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 10 milyon 490 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459'a çıktı.

Son 24 saatte 915 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 110 bin 250'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyon 490 bin 487'ye ulaştı, bunlardan 501 bin 957'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 31 bin 670 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 625'i yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki her 5 yetişkinden 1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını bildirdi.

Johnson, "Her Kovid-19 aşısı bizi salgını yenmeye yaklaştırır. Bu nedenle Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan aşı çağrılarında öne çıkın." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock basına yaptığı açıklamada, aşılamada ilk kritik eşiği aştıklarını, öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun 15 Şubat'a kadar aşılanması hedefinde yürüdüklerini ve herkesin aşı olmasını sağlamak için hızlı hareket edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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