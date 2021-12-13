İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi - Haberler
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İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Tenhalaşmış metro istasyonlarından detaylar LONDRA - Yeni tip koronavirüsün(Kovid-19) Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de hükümetin tavsiyesi kapsamında evden çalışma uygulaması başladı.

Tenhalaşmış metro istasyonlarından detaylar

LONDRA - Yeni tip koronavirüsün(Kovid-19) Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de hükümetin tavsiyesi kapsamında evden çalışma uygulaması başladı.

Başkent Londra'daki metrolarda haftanın ilk iş günü olmasına reğmen yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

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 İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

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AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

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