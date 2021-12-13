İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Tenhalaşmış metro istasyonlarından detaylar LONDRA - Yeni tip koronavirüsün(Kovid-19) Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de hükümetin tavsiyesi kapsamında evden çalışma uygulaması başladı.
Tenhalaşmış metro istasyonlarından detaylar
LONDRA - Yeni tip koronavirüsün(Kovid-19) Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de hükümetin tavsiyesi kapsamında evden çalışma uygulaması başladı.
Başkent Londra'daki metrolarda haftanın ilk iş günü olmasına reğmen yoğunluk yaşanmadığı görüldü.