İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında - Haberler
İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında

İngiltere'de sağlık sendikaları koruyucu ekipman eksikliği nedeni ile sağlık çalışanlarının korona virüse yakalanma riski altında olduğunu açıkladı.

11.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:26
İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında

İngiltere'de sağlık sendikaları koruyucu ekipman eksikliği nedeni ile sağlık çalışanlarının korona virüse yakalanma riski altında olduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını İngiltere'de etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere sağlık sistemi salgın nedeni ile zor günler geçiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı personellerin yetersiz koruyucu ekipman nedeni ile korona virüs riski altına bulunuyor, hükümet yetersiz ekipman nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu. İngiliz Tıp Derneği (BMA), tarafından yapılan açıklamada Kuzey İngiltere'de bulunan Yorkshire bölgesi ve başkent Londra'da mevcut tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu aktarırken, doktorların korona virüs hastalarını uygun koruyucu ekipman olmadan tedavi ettiğini açıkladı. BMA, tarafından yapılan araştırmada İngiltere'de sağlık çalışanlarının yarısından fazlasının maske eksikliği yaşadığı veya maskelerinin bulunmadığını ortaya çıkarırken, BMA Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpauk, "Bu hastalığı tedavi etmek için eğitilen kişilerin uygun şekilde korunmamaları saçma. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız" dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeterli ekipmanın bulunduğunu belirtirken, 761 milyon ekipmanın teslim edildiğini ancak lojistik konusunda sıkıntılar bulunduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı, "İhtiyacı olan her bir kişinin ihtiyaç duydukları koruma kitlerini aldığından emin olacağız" diye aktarırken, İngiltere'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının ekipman sıkıntısı ile hayatlarını kaybetmelerinin bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Londra'da bulunan Northwick Park Hastanesi'nde hemşirelerin kendilerini korona virüsten korumak amacı ile çöp torbası giymeleri gündeme gelirken, koruyucu ekipman eksikliğinden dolayı çöp torbası giyen 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

"Maske takmak riski azaltmıyor"

İngiltere Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile yaşanan maske paniğinin gereksiz olduğunu belirtirken, korona virüs salgını nedeni ile takılan maskelerin virüse yakalanma riskini azaltmaya neredeyse hiç etkisi olmadığını aktardı. Whitty, "Maske takma konusunda tavsiyelerimiz açık enfeksiyonunuz yoksa maske takmak virüs riskini azaltmıyor. Bu yüzden tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullanırken, maske takmak yerine halkın düzenli olarak yaklaşık 20 saniye boyunca ellerini yıkamasını tavsiye etti.

"Solum cihazı eksikliği giderilemeyecek"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadelede yeterli solunum cihazına sahip olmadıklarını itiraf ederken, korona virüs salgını nedeni ile 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ardından bu sayıyı 18 bine düşürmüştü.

"Türkiye'den İngiltere'ye yardım"

Yetkililer, İngiltere'de yaşanan koruyucu ekipman eksikliğini Türkiye, tarafından gönderilen yardım ile hafifletilmeye çalışılırken, Türkiye Savunma Bakanlığı, tarafından İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman yardımı yapıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, yapılan yardımın 50 bin maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu giysi içerdiğini belirtti.

İngiltere Savunma Sekreteri Ben Wallace, yaptığı açıklamada "Bu hayati ekipmanın teslimi, bizi güvende tutmak için cesur ve yorulmadan çalışan İngiltere'deki binlerce sağlık çalışanına korunma ve rahatlama getirecektir" diyerek, bu yardımlar için "minnettarım" dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye, bu cömert teklifi için çok teşekkürler. Bu koruyucu ekipmanlar, Covid-19'la mücadelede ön safta yer alan İngiliz sağlık çalışanları için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Türk Lirası
Şu an buradasınız: İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları risk altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 20:49:12. #1.15#
title