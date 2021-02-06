İngiltere'de koronavirüsün ayırdığı 60 yıldır evli olan çift, tekrar kavuştu

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görüşemeyen Stanley Harbour (83) ve Mavis Harbour (81) çifti, 12 ay sonra tekrar bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

İngiltere'nin Kuzey-Batı İngiltere Bölgesi'ndeki Bolton kentinde yaşayan ve 60 yıldır evli olan Stanley Harbour ve Mavis Harbour çifti, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada ayrılmak zorunda kaldı. Stanley Harbour, sağlık sorunları nedeniyle daha iyi bir bakım için huzurevine gönderilirken; Mavis Harbour ise evinde kaldı. Salgın nedeniyle görüşemeyen çift, 12 ay sonra tekrar bir araya geldi. O anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

"ONU ÇOK ÖZLEMİŞTİM"

Buluşma sonrası yerel medyaya açıklamalarda bulunan Mavis Harbour, "Stanley'i gördüğüme çok sevindim. Onu o kadar özledim ki bunaldım ve ağladım. Çok mutluyum. Ondan bir daha asla uzaklaşmak istemiyorum. Onsuz kendimi kaybolmuş hissediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı