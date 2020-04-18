İngiltere'de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e yükseldi Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e yükseldi.

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e yükseldi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği'nin İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada, en son 25 yaşındaki Sonya Kaygan adındaki bir Kıbrıslı Türkü kaybettiklerini belirtti.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullanan Horozoğlu, "Yüreğimiz dayanmıyor artık, daha kaç can vermemiz lazım bu illete. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e ulaştı. En genç kaybımız ise Sonya" dedi.

Kaynak: DHA