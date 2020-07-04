İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
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İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Anma törenine katılanların görüntüleri Grubun ellerinde kandiller ile sokakta yürümeleri İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

04.07.2020 02:22 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:10

Anma törenine katılanların görüntüleri

Grubun ellerinde kandiller ile sokakta yürümeleri İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Kaynak: AA

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