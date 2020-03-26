SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor - Ekonomi
İngiltere, Ekonomi

İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

İngiltere'de süpermarketler, çalışanlarını ve müşterilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için önlemlerini artırıyor.

26.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:26
İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

İngiltere'de süpermarketler, çalışanlarını ve müşterilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için önlemlerini artırıyor.

Ülkede süpermarket ve eczanelerin dışında tüm işletmelerin kapatılması kararının ardından önde gelen süpermarket zincirleri, çalışanları ve müşterilerini salgından korumak amacıyla aldıkları önlemleri artırmaya başladı.

Sainsbury's, Asda ve Waitrose gibi çok sayıda süpermarket zincirinde güvenlik görevlileri, belli sayıda müşteriyi aralarında ikişer metre mesafe kalacak şekilde içeri kabul ediyor.

Lidl, Morrisons, Aldi, Iceland ise kasiyerler ile müşterilerin arasına bankalardaki gibi şeffaf bölmeler yerleştirdi. Söz konusu süpermarketlerde çalışanların sürekli olarak eldiven kullanması dikkati çekiyor.

Kasiyerler, müşterilerinden temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor

Süpermarketlerde kasalara antibakteriyel jel yerleştirilirken, kasiyerler, müşterilerinden nakit para yerine temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor.

Marketlerde müşterilerin kasaya ne kadar mesafede durması gerektiğine ilişkin işaretler ve müşterileri koronavirüse ilişkin bilgilendirmeyi amaçlayan posterler olduğu görülüyor.

Artan talebi karşılamakta zorlanan süpermarket zincirleri, yakın zamanda dönemsel olarak toplam 35 bin çalışanı işe almayı planlıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı 1.452 artarak 9 bin 529 olurken, iyileşenlerin sayısı 135'e çıktı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Lionel Messi Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:24:08. #1.15#
title