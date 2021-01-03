İngiltere'de koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi
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İngiltere'de koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

03.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:41
İngiltere'de koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir grup genç koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir grup genç koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenledi. Onlarca kişinin bir araya geldiği ev partisinde sosyal mesafe gözetilmediği ve maske takılmadığı dikkat çekti.   

Londra'nın Kensington bölgesinde koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen onlarca kişi bir araya gelerek parti düzenledi. Partide kimsenin maske takmadığı ve fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmediği görüntülendi.

HASTANELER DOLU

En fazla vakanın görüldüğü yerlerden olan Londra ve etrafındaki bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramasının etkisiyle hastane kapasitelerinin dolma noktasına geldiği belirtildi.


İngiltere'de koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi
İngiltere'de koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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