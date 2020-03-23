İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı
23.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:00
İngiltere'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.
Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com