İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi
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İngiltere, Londra, Güncel

İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi.

10.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:37
İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar sokaklarda maske takmayı sürdürüyor.

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İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

Kaynak: AA

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İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi

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