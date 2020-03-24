İngiltere'de Koronavirüs'ü Yenen Türk, Yaşadıklarını Anlattı
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Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji

İngiltere'de Koronavirüs'ü Yenen Türk, Yaşadıklarını Anlattı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) etkisi altına aldığı ülkelerden bir tanesi de İngiltere'dir.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
İngiltere'de Koronavirüs'ü Yenen Türk, Yaşadıklarını Anlattı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) etkisi altına aldığı ülkelerden bir tanesi de İngiltere'dir. İngiltere'de yapılan son açıklamalara göre 6.726 kişinin Yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonucu pozitif çıktı. İngiltere'de 336 insan hayatını kaybederken, 140 kişi de iyileşti. İyileşen kişiler arasında Sude Şensoy isimli Türk vatandaşı da bulunuyor. Şensoy, bir haftalık sürecin ardından yeni tip koronavirüs'ü (COVID-19) yendi.

Yaşadıklarını TRT Haber'e anlatan Sude Şensoy, "3 gün kadar böyle sürdü ve ben kendim de çok biliyormuş gibi bir tanı koyup mikrobik bir rahatsızlık olduğunu düşündüm. Sonra burada bazı yasaklar vardı, hastanelere gitmemize, aramamıza bile bazı kısıtlamalar getirilmişti. Geçen cuma günü de bir şekilde onlara ulaştım, eve geldiler. Ben koronavirüs'ten açıkçası hiç şüphelenmemiştim, çok şaşırdım. Bu süreci herkes nasıl atlattığımı soruyor, çok hızlı geçtiği için herkes çok şaşkın. Ben de çok şaşkınım. Bu kadar çabuk nasıl iyileştiğimi ben de bilmiyorum. Ciddi anlamda solunum problemim vardı, şu an çok iyiyim" dedi.

"Birçok Vaka Test Dahi Edilmiyor"

Şensoy, "Birçok vaka test dahi edilmiyor. Bunu şikâyet için söylemiyorum. Ağır derecede bir solunum probleminiz yoksa bizi aramayın deniliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum, doktorlar geldiler ve yarım saat boyunca ciddi bir şekilde kontrolden geçtim yani öyle çok kolay olmadı, şikâyet de etmeyeyim, beni bu konuda mahcup ettiklerini söylemek isterim. Bana şu söylendi, 'Birkaç gün içerisinde muhtemelen iyileşme göstereceksin'. Bana özel bir numara verildi, 'Tekrar bizi arayabilirsin' dediler. 'İyileşince ne yapacağım' dedim. 'Ne zaman bulaştığını bilmiyoruz, ama ateşin başladığı günden itibaren 14 gün gibi düşün 14 gün kendini izole bir şekilde evde tut' dediler" şeklinde konuştu.

Şensoy, "Benim solunum problemim vardı ve bana bu soruldu hastaneye gitmek ister misin, ama önermiyorum diye devamı da geldi. Ben de açıkçası hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. İki tane evladım var, o gün doktorları aramadan önce artık ayağa kalkamayacak durumdaydım. Sıklıkla camları açıp evi havalandırın, bol sıvı alın, iyi beslenin, ağrı kesici ilaç alın dendi" ifadelerini kullandı.

"İsmini Yeşil Canavar Koydum"

Koronavirüs'e bir isim koyduğunu belirten Şensoy şunları söyledi: "İlk kabullenmek demeyeyim ama yapacak bir şeyimiz yok, ölemeyiz, ne yapacağız, yeşil bir canavar gibi bir şey koydum ismini, ateşim her geçtiğinde ben seni yeneceğim dedim. Açıkçası bunu bir dram haline getirmedim. Eve gelenler bana dedi ki 'Eğer stres ve panik yaparsan kalp ve etrafındaki kasların doğal olarak daha fazla kendini kasacak ve şu an solunum sorunu yaşıyorsun ya o daha şiddetli olacak, hiç nefes alamayacaksın'. Açıkçası panik de yapmadım. Dalga geçtim, ciddiye almadım değil ama."

14 gün kuralının önemini vurgulayan Şensoy, "Tanı konulmadan önce çocuklarımdan ayrılmıştım. Sevdikleriniz için kendinize iyi bakın diyoruz ya, aslında bunu şöyle düşünmek lazım, bugün benim oğlumun doğum günü ve ben onu göremiyorum. Çünkü 14 günü doldurmadan onunla temas haline girmem yasak değil ama süreci kontrol etmek adına bu önerilmedi bana. O yüzden tek başıma evde süreci böyle atlattım" dedi.

İngiltere'de koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı Sude Şensoy, bir haftalık sürecin ardından virüsü yendi. İngiltere'de yaşayan Şensoy, hastalık sürecinde neler yaşadığını @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/KKmRV7tm8N

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2020

Kaynak: Tamindir

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