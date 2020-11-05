İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri...