İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı
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İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı

05.11.2020 01:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:58

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri...

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi

Polisin uyarıları

Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede

Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti. Polisin uyarılarının dinlenilmemesi üzerine çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı
İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı
İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı
İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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