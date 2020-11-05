İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı
05.11.2020 01:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:58
Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri...
Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi
Polisin uyarıları
Bir genç ile polis arasında yaşanan arbede
Bir kişinin gözaltına alınması LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti. Polisin uyarılarının dinlenilmemesi üzerine çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar