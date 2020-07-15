İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde 'bir milyon kişi sigarayı bıraktı'
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BBC

İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde 'bir milyon kişi sigarayı bıraktı'

İngiltere'de yapılan araştırma, Nisan ayından bu yana bir milyondan fazla insanın sigarayı bıraktığını ortaya koyuyor.

İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde 'bir milyon kişi sigarayı bıraktı'
15.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:45

İngiltere'de yapılan araştırma, Nisan ayından bu yana bir milyondan fazla insanın sigarayı bıraktığını ortaya koyuyor. Bu, Sigara ve Sağlık Hareketi (Ash) isimli sigara kullanımıyla mücadele vakfına göre son 10 yılda görülen en yüksek sayı.

Son dört ay içinde sigarayı bırakan kişilerin yüzde 41'i, birincil sebebin koronavirüs olduğunu belirtti.

Londra'daki University College London (UCL) Hastanesi'nin araştırması da henüz yılın ilk altı ayı geçmiş olmasına karşın 2020'nin en fazla sigara bırakılan yıl olduğunu ortaya koyuyor.

UCL'in araştırması 2007 yılından bu yana her yıl yapılıyordu.

İngiltere hükümeti sağlık kurumları, sigara kullananların daha ağır Covid 19 semptomları gösterebileceği uyarısını yapıyor.

15 Nisan ve 20 Haziran arasında YouGov isimli araştırma şirketi tarafından Ash adına 10 bin kişilik bir örnek grup seçilerek, sigara alışkanlıkları takip edildi.

Sonuçlar da İngiltere genelinde sigara bırakma oranlarını tahmin etmek üzere nüfusla orantılı olarak hesaplandı.

Son 4 ayda sigarayı bırakan kişilerin yarısına yakını, kararlarında doğrudan koronavirüs salgınının etkili olduğunu belirtiyor. Bunun altında da farklı sebepler olabilir: Sağlık konusundaki endişeler, karantina sırasında tütün ürünlerine erişim zorluğu ya da sosyal içicilerin dahafazla sosyal ortama girmemesi gibi...

UCL de 2007'den bu yana yaptığı çalışmada, her ay 1000 kişinin sigara alışkanlıklarını takip ediyor. Haziran 2020'de sigara içenlerin bulunduğu araştırmaya katılanların yüzde 7.6'sı sigarayı bıraktı. Bu da, araştırma başladığından bu yanai yani 13 yıldır görülen en yüksek sigara bırakma oranının neredeyse üç katı kadar fazla.

2007'den bu yana, araştırmaya katılanlar arasında ortalama sigara bırakma oranı yüzde 5.9 oldu.

Ash Direktörü Deborah Arnott, "Bir milyondan fazla sigara tiryakisi Covid-19 İngiltere'ye ulaştığından beri sigarayı bıraktı. Ancak milyonlarca kişide devam ediyor" dedi.

2019'da İngiltere'de sigara içenlerin sayısının yaklaşık 7 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Newcastle'da yaşayan Terrence Craggs, ocak ayında ve mart ayında iki kez solunumda zorluk yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen oksijen bağlanarak tedavi edildi. İkinci kez iyileşmesinin ardından sigarayı bıraktı:

"Çok zor nefes alıyordum. Tüm bu süre boyunca azıcık hava için çabalıyordum. Pandemi bir teşvik oldu, tabii aslında bu dönemde sigarayı bırakmak daha zor çünkü çok stresliyiz."

Ülkenin kuzey doğusu, 2005'ten bu yana sigara bırakma oranlarının en yüksek olarak tespit edildiği bölge oldu.

Riskler neler?

Zoe Covid Semptom Takipçisi isimli uygulamanın verilerine göre, sigara içen Covid-19 hastalarında, içmeyenlere göre yüzde 14 daha fazla oranda şu üç semptoma rastlandı: Yüksek ateş, aralıksız öksürük ve nefes darlığı.

Guy's and St Thomas' Hastanesi ve King's College London'da çalışan uzmanlar tarafından geliştirilen uygulamayla, İngiltere genelinde 2.4 milyondan fazla katılımcı takip edildi.

Bu takibin sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler arasında sigara içenlerin, içmeyenlere göre hastaneye kaldırılma oranının iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırma da, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanlar arasında sigara içenlerin hayatını kaybetme ihtimalinin, içmeyenlere göre 1.8 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

BBC
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