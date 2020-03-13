İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor
Marketlerden detaylar Boş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor.
13.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:55
Marketlerden detaylar
Boş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor