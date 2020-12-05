Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi
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Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi

05.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:20

Son dakika haberleri... İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

Aşı karşıtı StandUpX üyeleri, Stratford Tren İstasyonunun önünde bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteride, Kovid-19 önlemleri protesto edildi.

"İnsanların yüzde 99,7'si Kovid-19'dan kurtuluyor, neden aşıya ihtiyacımız var" ve "Kovid vurguncularını vergilendirin" yazılı pankartların taşındığı gösteride, önlemlerin kaldırılması istendi.

Göstericiler burada bulunan bir alışveriş merkezinin içinde bir süre yürüdükten sonra dağıldı. Polislerin önlem almadığının görüldüğü eylemde, taşkınlık yaşanmadı.

Grubun geçen hafta Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösteride 155 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi
Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi
Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi
Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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