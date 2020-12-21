İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları

21.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:10

Terminal binasına giriş yapan insanlardan detaylar Biletleme için sırada bekleyen insanlar Uçuş panosu detayları Terminal binası içinden detaylar LONDRA (AA) İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken,...

Terminal binasına giriş yapan insanlardan detaylar

Biletleme için sırada bekleyen insanlar

Uçuş panosu detayları

Terminal binası içinden detaylar LONDRA (AA) İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararının ardından kısıtlamalara takılmak istemeyenler, noel öncesi muhtemel son uçakları yakalayabilmek için başkent Londra'daki Heathrow Uluslararası havalimanında yoğunluk oluşturdu.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları
İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları
İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları
İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah Merve Dizdar Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Araştırma Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:15:15. #1.14#
title