İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
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İngiltere, Güncel

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 184 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, salgının önlenmesi amacıyla bu geceden itibaren geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

20.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:08
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da İtalya, İspanya ve Fransa'nın ardından en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İngiltere'de hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler aldı.

EĞLENCE MEKANLARI KAPATILACAK

İngiliz hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, hafta başında açıklanan önlemleri güçlendireceklerini belirterek, "Kafelere, barlara ve restoranlara mümkün olan en kısa sürede bu gece kapanacakları ve yarın tekrar açılmayacaklarını söylüyoruz." dedi. Johnson, kararın gece kulüpleri, sinemalar, tiyatrolar ve spor salonları gibi yerler için de geçerli olduğunu belirti.Halktan, evden çıkmayıp sağlığın korunmasına katkı yapmalarını isteyen Johnson, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ RAPORLARIN ARDINDAN GERİ ADIM ARMIŞTI

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan vakaların artmasıyla Londra'daki iki hastanede kapasitelerin tamamı dolmuştu. Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka, bar, restoran ve gece kulübü gibi yerlere gitmeme tavsiyesinde bulunsa da bunun gibi mekanların kapatılması kararı alınmamıştı.

İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60'ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 184 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 269 vaka tespit edildi.

NEW YORK'DA KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Öte yandan, ABD'nin en kalabalık şehri New York'da zorunlu hizmetler hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak

Kaynak: AA

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs sebebiyle eğlence mekanları kapatılacak

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