İngiltere'de Koronavirüs önlemleri
Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
17.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:59
Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
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Kaynak: AA