İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 7 Mayıs'tan önce gevşetilebilir İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dünyayı etkisi alştına alan koronavirüs (covid-19) önlemlerini 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceğini iddia etti.

İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dünyayı etkisi alştına alan koronavirüs (covid-19) önlemlerini 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceğini iddia etti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) tedavisinden 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceği iddia edildi. Salgın tedavisi gören Johnson, 22 gün sonra işbaşı yaptı. Dün akşam Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'ya dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor. Öte yandan İngiliz medyasının haberine göre, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması bekleniyor.

İNGİLTERE HANGİ ÖNLEMLER ALINMIŞTI?

Ülkede 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

Kaynak: DHA