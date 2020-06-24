İngiltere'de koronavirüs hayvanseverleri bulldog ve pug cinsine yöneltti
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İngiltere'de koronavirüs hayvanseverleri bulldog ve pug cinsine yöneltti

İngiltere'de Londra merkezli Kennel Club, koronavirüs (Covid-19) salgınında Fransız Bulldog ve Pug cinsi gibi 'düz suratlı' köpeklere olan talebin arttığını açıkladı.

İngiltere'de koronavirüs hayvanseverleri bulldog ve pug cinsine yöneltti
24.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:25

İngiltere'de Londra merkezli Kennel Club, koronavirüs (Covid-19) salgınında Fransız Bulldog ve Pug cinsi gibi 'düz suratlı' köpeklere olan talebin arttığını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük kuruluşu Londra merkezli Kennel Club'a göre, salgın sırasında Fransız Bulldog'u ve Pug cinsi gibi 'düz suratlı' köpeklere olan talep arttı. Bunun üzerine bünyesinde köpek sağlığı konusunda birçok uzman barındıran The Brachycephalic Working Group (BWG), salgının nedeniyle 'düz suratlı' köpekler için artan talebin, bu köpeklerin karşılaştığı halihazırda ciddi olan sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıda bulundu. BGW bu nedenle halka, bu tür köpekleri sahiplenmeden önce 'durup düşünme' çağrısında bulundu. BWG, bu tür köpeklere olan talebin artmasının, İngiltere'de şu anda köpekler için en önemli refah sorunlarından birini oluşturduğunu ifade etti.

'BİR DİZİ SAĞLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER'

Aynı zamanda 'düz suratlı' olarak da bilinen Brachycephalic (kısa kafalı) köpeklerin ağız ve burun çevresinin kısa olması nedeniyle cilt, omurga, göz ve solunum sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

EN FAZLA RAĞBET PUG VE BULLDOGLARA

Koronavirüs karantinası boyunca 'köpek sahiplenme' aramasının şu an kadarki en yüksek seviyesine ulaştığı ve en çok yapılan aramalar arasında 'Fransız Bulldog'u olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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