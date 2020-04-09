İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezası İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezasıİngiltere, (DHA) ' İngiltere'de polise ve çevredekilere tüküren, öksüren kişilere hapis cezası verildi.

İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezası

İngiltere, (DHA) ' İngiltere'de polise ve çevredekilere tüküren, öksüren kişilere hapis cezası verildi. Ülkenin farklı yerlerinde, koronavirüsü (Covid-19) 'bir tehdit aracı' olarak kullanan kişiler 'yaşamı tehlikeye atma' suçundan hapis cezası aldı.

İngiltere'nin farklı yerlerinde hem polise hem de çevredeki vatandaşlara tüküren ve yüzüne öksüren kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Coventry kentinde Thomas Wilson (19) adlı genç, polise koronavirüs hastası olduğunu söyledi ve polisin yüzüne tükürdü. Gözaltına alınan Wilson, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Birmingham kentinde ise polisin yüzüne öksüren Bevan Burke (22) ise 9 ay hapis cezası aldı. Anthony Edwards (54) adlı bir kişi yine polise tükürdüğü için 4 ay hapis cezası aldı.

KORONAVİRÜS SİLAH GİBİ KULLANILIYOR

Polis Müdürü Danny Long basına yaptığı açıklamada 'bu kişilerin polise, acil servis çalışanlarına, önemli hizmette bulunan süpermarket çalışanlarına veya vatandaşlara bu şekilde davranması kabul edilemez' dedi. Polis Müdürü Long salgından dolayı ülke çapında halkın endişeli olduğunu belirterek 'bu zamanda birkaç kişi koronavirüsü silah olarak kullanıyor' dedi.

Kaynak: DHA