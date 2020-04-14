İngiltere'de koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 778 hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.
14.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:57
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 778 artarak, 12 bin 107 oldu.
Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 252 kişi artarak, 93 bin 873 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.
Kaynak: DHA