İngiltere'de koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 778 hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 778 artarak, 12 bin 107 oldu.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 252 kişi artarak, 93 bin 873 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.

Kaynak: DHA