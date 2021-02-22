İngiltere'de koronavirüs anketi: Halk Başbakan Johnson'a güvenmiyor
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İngiltere'de koronavirüs anketi: Halk Başbakan Johnson'a güvenmiyor

22.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:45
İngiltere'de koronavirüs anketi: Halk Başbakan Johnson'a güvenmiyor

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes adlı anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini diyenlerin oranı yüzde 24'te kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes adlı anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini diyenlerin oranı yüzde 24'te kaldı.

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, Kovid-19 salgınında halkın Başbakan Boris Johnson'a güvenmediği ortaya çıktı. Ankete katılanların sadece yüzde 24'ününün Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini düşündüğü ifade edildi. Yüzde 24'lük oranın yüzde 16'sının Johnson'a oldukça güvendiği, yüzde 8'inin ise tamamen güvendiği belirtildi.

GÜVENSİZLERİN SAYISI FAZLA

Ankete katılanların yüzde 17'si Başbakan Johnson'a 'pek güvenmiyorum' cevabını verirken; yüzde 14 ise 'hiç güvenmiyorum' yanıtını verdi. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 31'i 'güvensizlik hissettiğini' ifade ederken; yüzde 37'si 'tepkisiz' oldukları, yüzde 8'in ise fikir belirtmediği açıklandı.

MART'TA NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüs (Kovid-19) yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart'ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söylemişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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