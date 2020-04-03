İngiltere'de koronadan son 24 saatte 684 ölüm İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 684 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 684 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsü salgını nedeniyle 684 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde ölü sayısının 3 bin 605'e ulaştığı bildirildi. Ölü sayısında yüzde 23 oranında artış yaşandığı ifade edilirken 4 bin 450 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 38 bin 168'e çıktığı açıklandı.

3 Nisan yerel saatle 09.00 itibariyle toplamda 383 bin 784 kişiye test yapıldığı bildirildi. Ayrıca İskoçya'da 46, Galler'de 24 kişi daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth'in Pazar günü yerel saatle 20.00'de korona virüsü hakkında ulusa sesleniş konuşması yapacağı duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İHA