İngiltere'de korona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti

05.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:14

İngiltere'de, korona virüsü nedeniyle yaşanan ilk ölüm kayıtlara geçti.



İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiği duyuruldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki hastanemize farklı sağlık sebebiyle gelen yaşlı hastamız tüm müdahalelerimize rağmen hayatını kaybetmiştir. Hastamızın geliş sebebi korona olmamakla birlikte, yapılan test sonuçlarında korona virüsü belirtileri pozitif çıkmıştır. Zorlu zamanlardan geçtiğimizi ve bu üzücü durumdan dolayı vefat eden hasta yakınlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Birleşik Krallık'ta korona virüsü nedeniyle hastanede yatanların sayısının ülke genelinde 116 kişiyken, bu sayının 105'i İngiltere, 3'ü Wales, 6'sı İskoçya ve diğer 2'sinin Kuzey İrlanda'da olduğu belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İHA